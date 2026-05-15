Una semana después del escándalo mundial por el hantavirus, el Gobierno salió a aclarar que Tierra del Fuego no tiene casos

Con café y galletitas en un encuentro, Salud salió a descartar los casos de hantavirus en Ushuaia

Después de más de una semana de repercusión internacional y de versiones que asociaron a Ushuaia con casos de hantavirus detectados en un crucero, el Gobierno de Tierra del Fuego finalmente encabezó una conferencia para intentar llevar tranquilidad y despegar a la provincia de la enfermedad.

La ministra de Salud, Judit Di Giglio, junto a autoridades del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), la Cámara de Turismo y representantes del sector privado, afirmó este jueves que “en Tierra del Fuego nunca hubo un caso confirmado de hantavirus” y que tampoco existe circulación del virus en la provincia.

Sin embargo, las declaraciones oficiales llegaron después de varios días de fuerte exposición mediática internacional, en los que Ushuaia apareció mencionada en portales, canales y agencias del exterior vinculada al brote registrado a bordo del crucero MV Hondius.

Durante ese tiempo, las respuestas institucionales fueron escasas. El único vocero visible en los primeros días fue el director de Epidemiología, Juan Petrina, mientras crecían las publicaciones internacionales que relacionaban a Ushuaia, el puerto y hasta el relleno sanitario con el hantavirus.

Recién ahora, con la polémica instalada a nivel global y con preocupación creciente en el sector turístico, el Gobierno provincial, organismos turísticos y cámaras empresariales comenzaron a coordinar una estrategia pública conjunta.

En la conferencia, Di Giglio aseguró que desde 1996, cuando el hantavirus pasó a ser de notificación obligatoria, Tierra del Fuego no registró casos autóctonos ni sospechosos. “Ni siquiera hemos tenido personas que hayan contraído la enfermedad en otras zonas y posteriormente hayan llegado a la provincia con diagnóstico confirmado”, sostuvo.

La ministra también explicó que la provincia integra la red nacional de vigilancia epidemiológica junto al Instituto Malbrán y remarcó que no existe evidencia de fauna transmisora en el territorio fueguino.

Desde el INFUETUR, el secretario de Política Externa, Juan Pavlov, reconoció implícitamente el impacto que tuvo la difusión internacional del caso al señalar que “es fundamental llevar tranquilidad y transparencia informativa tanto a operadores turísticos como a visitantes”.

El funcionario recordó además que Ushuaia es el principal puerto de cruceros del país y puerta de entrada a la Antártida, en momentos donde el sector turístico observa con preocupación el posible impacto sobre futuras temporadas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo, Patricio Cornejo, afirmó que trabajan con operadores nacionales e internacionales para “defender al destino” y reiteró que “es seguro venir a Tierra del Fuego”.

La aparición pública conjunta ocurre luego de fuertes cuestionamientos por la demora en la reacción oficial frente a una noticia que rápidamente escaló en medios internacionales y redes sociales, generando preocupación sobre la imagen sanitaria y turística de Ushuaia.





