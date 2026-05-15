Alerta por fuertes vientos en Ushuaia: prevén ráfagas de más de 100 km/h este sábado

Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia informó hoy que rige un alerta meteorológico por fuertes vientos para este sábado 16 de mayo en toda la ciudad, donde se esperan ráfagas provenientes del sector oeste que podrían superar los 100 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada.

Desde Defensa Civil recomendaron evitar actividades al aire libre y circular con extrema precaución, especialmente en sectores expuestos a fuertes ráfagas. Además, pidieron asegurar objetos que puedan volarse, particularmente aquellos ubicados en patios, balcones y obras en construcción.

También se solicitó verificar el estado de chapas, cercos y estructuras livianas para prevenir desprendimientos y posibles daños materiales.

En paralelo, el Municipio recordó respetar los horarios habituales para sacar residuos domiciliarios, con el objetivo de evitar que las bolsas sean desplazadas por el viento y generen inconvenientes en la vía pública.

La Municipalidad indicó que la línea 103 de Defensa Civil permanece disponible las 24 horas para atender emergencias relacionadas con las condiciones climáticas.