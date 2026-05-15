Ushuaia | Una mujer fue atropellada por una camioneta, el conductor huyó y lo localizaron

Personal de la Comisaría Tercera de Ushuaia intervino este viernes en un hecho ocurrido sobre calle Balbín al 2400, donde una mujer fue embestida por una camioneta cuyo conductor se retiró del lugar tras el impacto.

Según informó la Policía Provincial, la damnificada recibió asistencia por parte de personal sanitario y posteriormente fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia (HRU) para su atención médica.

A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos policiales, se logró localizar el vehículo presuntamente involucrado en el hecho, una camioneta Ford Ranger, que fue secuestrada para la realización de las pericias correspondientes.

Asimismo, por disposición judicial, se notificó al conductor sobre sus derechos y garantías procesales en el marco de la causa que busca esclarecer las circunstancias del episodio.