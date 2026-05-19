A casi un mes del brote en el MV Hondius, científicos del Malbrán realizan operativos en Ushuaia para descartar circulación local de hantavirus

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A casi un mes de la detección del primer contagio asociado al crucero MV Hondius y luego de varias semanas en las que medios internacionales, agencias y cadenas de noticias apuntaron a Ushuaia como posible origen del brote de hantavirus, especialistas de la ANLIS-Malbrán comenzaron esta semana una serie de operativos de vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres para intentar determinar si existió circulación local del virus en la ciudad.

El despliegue científico se produce varios días después de que comenzaran las sospechas y versiones internacionales que vincularon a Ushuaia con el brote detectado entre pasajeros y tripulantes del crucero de expedición polar.

Los trabajos están a cargo del Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus y se desarrollan junto a personal de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud fueguino.

Según se informó oficialmente, los operativos incluyen recorridas ambientales e instalación de trampas Sherman para la captura de pequeños mamíferos en distintos sectores seleccionados bajo criterios ecológicos y epidemiológicos.

El objetivo central de la investigación es detectar si existen reservorios naturales compatibles con hantavirus en áreas vinculadas ambientalmente al recorrido de los casos investigados.

Entre las especies monitoreadas se encuentran Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, roedores asociados a la transmisión del virus en ambientes naturales del sur argentino.

Las autoridades sanitarias remarcaron que las tareas se realizan en zonas de baja circulación de personas para garantizar condiciones seguras durante el operativo. En paralelo, las muestras obtenidas serán sometidas a análisis serológicos y moleculares en el laboratorio central del Malbrán, donde se buscará detectar anticuerpos, material genético viral y posibles variantes del hantavirus.