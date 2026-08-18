El paro docente continúa este martes en Tierra del Fuego y habrá una nueva reunión paritaria

El paro docente por tiempo indeterminado continuará este martes 18 de agosto en Tierra del Fuego, en una jornada que tendrá como punto central la reanudación de las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los representantes del sector.

La medida de fuerza alcanzará así su 16ª jornada, mientras persiste el conflicto por los salarios y los descuentos aplicados en el marco del plan de lucha.

La nueva mesa paritaria está prevista para las 15:30 en Casa de Gobierno, en Ushuaia, donde las partes volverán a encontrarse en busca de avanzar en una negociación que hasta el momento no permitió destrabar el conflicto.

El reclamo salarial continúa siendo el eje de la disputa. El sector exige una propuesta que otorgue previsibilidad hasta febrero de 2027 y permita recuperar el poder adquisitivo perdido, además de plantear que cualquier recomposición alcance también a los docentes jubilados.

Otro de los puntos centrales es el rechazo a los descuentos salariales derivados de las medidas de fuerza. Los docentes reclaman que cesen esas deducciones y que sean restituidos los montos ya descontados.