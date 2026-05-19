El Gobierno fueguino acordó un aumento salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario
Tierra del Fuego19/05/2026
La actualización contempla una suba del 3,5% sobre el salario básico correspondiente al mes de mayo y un incremento adicional del 4% sobre los haberes de julio.
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La millonaria cifra corresponde a una obra de extensión de red eléctrica en Barrancas del Río Pipo y contempla trabajos de extensión de red eléctrica, postes, cableado y alumbrado público.
Zona Fría | Martin Perez cuestionó el avance sobre la quita de subsidios y aseguró que “es otro retroceso para Tierra del Fuego”Tierra del Fuego21/05/2026
El intendente de Río Grande advirtió que la eliminación de garantías sobre los subsidios al gas pone en riesgo a miles de familias fueguinas y criticó las decisiones “tomadas desde Buenos Aires” sin contemplar la realidad del sur del país.
El Municipio finalizó las obras de reacondicionamiento integral y el espacio. "Lo pudimos hacer en este momento tan difícil que vivimos como ciudad y país" dijo el Intendente, tras recorrer la obra.
El Gobierno insiste con la reforma constitucional y afirma que el recurso ante la Corte no suspende las eleccionesTierra del Fuego20/05/2026
Desde el oficialismo interpretaron el dictamen de la Fiscalía como un respaldo a la continuidad del proceso electoral para elegir convencionales constituyentes
Desde Ushuaia cuestionaron la quita de subsidios al gas y reclamaron obras de infraestructura a la ProvinciaTierra del Fuego19/05/2026
La secretaria de Hábitat municipal, Lorena Henriques Sanches, calificó la medida como “inhumana” y advirtió sobre posibles consecuencias sociales y ambientales en los barrios altos
Gabriela Castillo defendió el rechazo a congelar tarifas energéticas y retrotraer los precios en Tierra del FuegoTierra del Fuego19/05/2026
La ministra de Energía sostuvo que la Provincia no tiene margen para fijar unilateralmente los costos de electricidad y gas y advirtió que la medida habría generado deudas y riesgo para los servicios
Melella sobre la quita de subsidios al gas: "No podemos mantener el subsidio para las estancias o barrios privados"Tierra del Fuego19/05/2026
El Gobernador aseguró que el nuevo esquema de quita de subsidios apunta a garantizar el beneficio “a quienes realmente lo necesitan” y cuestionó a urbanizadores que no realizaron obras de gas.
A casi un mes del brote en el MV Hondius, científicos del Malbrán realizan operativos en Ushuaia para descartar circulación local de hantavirusTierra del Fuego19/05/2026
Tras semanas de acusaciones y versiones que apuntaron a la capital fueguina, científicos nacionales iniciaron operativos para intentar confirmar o descartar la existencia de circulación local del virus. Durante el operativo, colocan trampas para la captura de roedores silvestres.
Jorge Lechman cruzó a Canals y cargó contra el Gobierno provincial: “Cagones son los que le quitan el subsidio al gas a la gente”Tierra del Fuego18/05/2026
El legislador respondió a las declaraciones del jefe de Gabinete en medio de la polémica por la reforma constitucional y la Ley de Goteo.
Ushuaia | Comenzó el juicio contra dirigentes de ATE acusados de estafas con viviendasTierra del Fuego18/05/2026
La causa investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación irregular de casas del IPV en el sector Barrancas del Río Pipo. Carlos Córdoba se negó a declarar mientras que Arana lo acusó de ser el recaudador.
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Walter Vuoto publicó una dura carta abierta contra la reforma constitucionalTierra del Fuego18/05/2026
El intendente de Ushuaia cuestionó el gasto previsto para la reforma de la Constitución provincial y defendió la Ley de Goteo. “Se nos quiere convencer de que era prioritario gastar más de 8 mil millones de pesos en una reforma constitucional”, apuntó.
Desde Ushuaia cuestionaron la quita de subsidios al gas y reclamaron obras de infraestructura a la ProvinciaTierra del Fuego19/05/2026
La secretaria de Hábitat municipal, Lorena Henriques Sanches, calificó la medida como “inhumana” y advirtió sobre posibles consecuencias sociales y ambientales en los barrios altos
Zona Fría | Diputado Araujo acusó a los libertarios de “romper el pacto con sus votantes” con la quita de subsidiosBuenos Aires20/05/2026
El diputado fueguino cargó contra La Libertad Avanza durante el debate por Zona Fría y aseguró que “están destruyendo a las familias de Tierra del Fuego” y de las provincias que se verán perjudicadas por el proyecto del Gobierno nacional.
En Diputados, el Gobierno logró aprobar la quita de subsidios a la "Zona Fría" y advierten de un tarifazo nacionalEconomía20/05/2026
La Libertad Avanza logró avanzar con el ajuste al gas en la Patagonia tras acuerdos con algunos de los gobernadores. La oposición denunció que el proyecto habilita tarifazos en la Patagonia y beneficia a las petroleras.
Zona Fría | Martin Perez cuestionó el avance sobre la quita de subsidios y aseguró que “es otro retroceso para Tierra del Fuego”Tierra del Fuego21/05/2026
El intendente de Río Grande advirtió que la eliminación de garantías sobre los subsidios al gas pone en riesgo a miles de familias fueguinas y criticó las decisiones “tomadas desde Buenos Aires” sin contemplar la realidad del sur del país.