El Gobierno fueguino acordó un aumento salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

El Gobierno de Tierra del Fuego acordó un nuevo incremento salarial para la Policía Provincial y el Servicio Penitenciario, en el marco de las negociaciones paritarias que mantiene el Ejecutivo con los distintos escalafones estatales.

El acuerdo fue encabezado por el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, junto al viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela.

Por parte de las fuerzas de seguridad participaron el jefe de Policía, Jacinto Rolón, el subjefe Oscar Barrios Kogan y el jefe del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares.

Según se informó oficialmente, el incremento salarial será en línea con los aumentos otorgados al resto de los escalafones de la administración pública provincial.

La actualización contempla una suba del 3,5% sobre el salario básico correspondiente al mes de mayo y un incremento adicional del 4% sobre los haberes de julio.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa y no bonificable de 72 mil pesos por única vez, que será abonada mediante boleta complementaria luego del cobro de los salarios de junio.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el acuerdo forma parte del “máximo esfuerzo” que realiza el Estado para sostener mejoras salariales en un contexto económico y financiero complejo, marcado —según indicaron— por la caída de la recaudación y de la coparticipación federal.

Finalmente, el Gobierno provincial aseguró que continuará abierto el diálogo con las fuerzas de seguridad de cara a futuras negociaciones salariales.