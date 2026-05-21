Zona Fría | Martin Perez cuestionó el avance sobre la quita de subsidios y aseguró que “es otro retroceso para Tierra del Fuego”

El intendente de Río Grande, Martín Perez, cuestionó con dureza la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de subsidios al gas en zonas frías y alertó sobre el impacto que podría tener en Tierra del Fuego si la iniciativa avanza en el Senado.

“El invierno es extremo y nuestro consumo energético es superior al de otras regiones del país. En Tierra del Fuego la calefacción no es una opción, es una necesidad para vivir”, sostuvo el jefe comunal en su cuenta de X.

Perez remarcó que hasta el momento las familias fueguinas cuentan con una bonificación sostenida por “un criterio legal y objetivo”, y advirtió que el proyecto impulsado por el oficialismo nacional cambia completamente esa lógica.

“Lo que votó Diputados abre la puerta a otro escenario. Si avanza en el Senado, los hogares patagónicos pueden quedar sujetos a lo que el Gobierno nacional decida reconocer sobre una protección histórica para el sur”, expresó.

El intendente consideró además que la medida representa “otro retroceso para Tierra del Fuego” y la vinculó con otras políticas nacionales que, según señaló, ya impactan negativamente en la provincia.“Se suma a los retrocesos en salarios, empleo, industria y salud”, afirmó.

Finalmente, Perez reclamó que el Gobierno nacional revea el proyecto y cuestionó que las decisiones energéticas se adopten sin contemplar las condiciones climáticas y sociales de la Patagonia. “No se puede seguir tomando decisiones desde Buenos Aires sin mirar cómo vive nuestra provincia”, concluyó.