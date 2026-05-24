Tierra del Fuego decretó duelo provincial por la muerte del Veterano de Malvinas Francisco José Sargo

El Gobierno de Tierra del Fuego decretó Duelo Provincial para este 24 de mayo con motivo del fallecimiento del Veterano de Guerra de Malvinas Francisco José Sargo.

La medida establece el izamiento a media asta del Pabellón Nacional y del Pabellón Provincial en todos los edificios públicos de la provincia como señal de respeto y homenaje.

A través del decreto oficial, el Ejecutivo provincial expresó que “el fallecimiento del Veterano enluta con mucho pesar al Gobierno y al pueblo de la provincia”.

Asimismo, el documento destaca que “el señor Francisco José Sargo merece el reconocimiento de toda la comunidad, debiéndose honrar su memoria y ser recordado como Héroe de Malvinas”.

Francisco José Sargo formó parte de la generación de argentinos que combatió durante la Guerra de Malvinas de 1982, dejando una huella permanente en la memoria colectiva de Tierra del Fuego y del país.