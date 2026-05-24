Uruguay aplicó por primera vez la eutanasia legal a una mujer con cáncer terminal
Mundo24/05/2026 ANSA
La paciente, de 69 años, padecía cáncer de páncreas con metástasis y se convirtió en la primera persona en acceder a la “muerte digna” desde la aprobación de la ley en octubre de 2025.
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Los rusos atacaron con más de 700 drones y 50 misiles, dejando dos muertos, más de 50 heridos y graves daños en edificios, universidades, mercados y el Museo Nacional de Chernóbil.
Zelenski confirmó nuevos ataques contra infraestructura petrolera rusa y defendió llevar “la guerra a Rusia”Mundo22/05/2026
El presidente ucraniano aseguró que las fuerzas de Kiev atacaron una refinería ubicada a unos 700 kilómetros del territorio ucraniano y anticipó nuevas operaciones de largo alcance como respuesta a los bombardeos rusos. En lo que va del año, murieron 145.000 rusos.
Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla responderá a la “infamia” impulsada por Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro y convocó a una movilización oficialista en La Habana.
El presidente de Estados Unidos endureció su discurso contra el régimen cubano y aseguró que podría ser quien finalmente “haga algo” respecto a la isla.
El avance de una rara variante del virus encendió la alarma internacional mientras crecen las muertes sospechosas y aún no logran identificar al “paciente cero”
El dictador cubano acusó a Washington de preparar el escenario para una eventual intervención militar cuandoCuba “no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra otras naciones”.
El virus ya dejó al menos 88 muertos y preocupa la propagación hacia grandes ciudades de República Democrática del Congo y Uganda. La OMS aclaró que, por el momento, la situación no reúne las condiciones para ser considerada una pandemia como fue el COVID-19.
El Ejército israelí aseguró que el dirigente palestino era uno de los principales responsables del ataque del 7 de octubre de 2023.
Equipos de rescate trabajaron entre los escombros en el distrito de Darnytsia mientras continúan buscando sobrevivientes tras el bombardeo ocurrido durante la noche.
Trump volvió a provocar al sugerir que Venezuela podría convertirse en el “estado 51” de Estados UnidosMundo13/05/2026
La publicación fue difundida mientras viajaba hacia China y generó una rápida respuesta del gobierno venezolano, que rechazó de plano cualquier posibilidad de anexión.
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Walter Vuoto publicó una dura carta abierta contra la reforma constitucionalTierra del Fuego18/05/2026
El intendente de Ushuaia cuestionó el gasto previsto para la reforma de la Constitución provincial y defendió la Ley de Goteo. “Se nos quiere convencer de que era prioritario gastar más de 8 mil millones de pesos en una reforma constitucional”, apuntó.
Vecina denuncia que la DPE le exige más de $14 millones para acceder a la luz en UshuaiaTierra del Fuego21/05/2026
La millonaria cifra corresponde a una obra de extensión de red eléctrica en Barrancas del Río Pipo y contempla trabajos de extensión de red eléctrica, postes, cableado y alumbrado público.
Ushuaia | El Gobierno descartó una fuga de gas y confirmó que el fuerte olor en las 640 Viviendas fue causado por mercaptanoTierra del Fuego23/05/2026
Ambiente y Defensa Civil aseguraron que la situación fue neutralizada en el relleno sanitario y remarcaron que no existe riesgo para la salud de la población. El olor podría continuar percibiéndose hasta que cambien las condiciones meteorológicas.
Duro revés para Melella: la Legislatura rechazó el veto y sepultó la reforma constitucionalTierra del Fuego23/05/2026
Con Lechman como uno de los principales impulsores de la ofensiva política y judicial, la Cámara rechazó el veto del Ejecutivo y dejó sin efecto una reforma cuestionada por su costo, oportunidad y falta de consenso social.
La Legislatura rechazó el veto y frenó los recortes al subsidio del gas envasadoTierra del Fuego23/05/2026
Con 11 votos afirmativos y solo 3 negativos de Gisela Romina Dos Santos, Federico Greve y Miriam Martínez, la Cámara insistió con la suspensión de los decretos de recortes de subsidios al gas envasado.