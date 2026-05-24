Uruguay aplicó por primera vez la eutanasia legal a una mujer con cáncer terminal

Uruguay realizó por primera vez un procedimiento de eutanasia legal desde la aprobación de la ley de “muerte digna” sancionada a fines de octubre de 2025. La paciente fue una mujer de 69 años que padecía cáncer de páncreas avanzado con metástasis pulmonar, renal y hepática.

El procedimiento se concretó este viernes en un hospital de Montevideo, donde la mujer permanecía internada desde hacía un tiempo. Según trascendió, se cumplieron todos los requisitos legales y médicos previstos en la normativa vigente.

La legislación uruguaya permite la eutanasia para personas adultas con plena capacidad mental que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o terminales y que atraviesen un sufrimiento persistente considerado incompatible con la dignidad personal.

En este caso, la paciente había decidido meses atrás dejar de someterse a tratamientos médicos debido al avance de la enfermedad. Posteriormente, en enero de este año, inició formalmente el pedido para acceder al procedimiento de eutanasia.

Durante el proceso estuvo acompañada por uno de sus seis hijos, según informaron medios locales.

La ley de “muerte digna” convirtió a Uruguay en uno de los pocos países de América Latina en habilitar legalmente la eutanasia, sumándose a experiencias similares ya implementadas en naciones como Colombia y algunos países europeos.

El debate sobre la eutanasia generó una fuerte discusión política, ética y social en Uruguay durante los últimos años, especialmente en torno al derecho de los pacientes terminales a decidir sobre el final de su vida y evitar sufrimientos irreversibles.