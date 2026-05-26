Iriarte advirtió que la deuda provincial con los municipios ya es “insostenible” y cuestionó la reforma constitucional

Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte | Foto: Archivo

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, expresó una fuerte preocupación por la deuda que el Gobierno provincial mantiene con los municipios fueguinos y aseguró que la situación financiera “es realmente insostenible”.

En declaraciones radiales, el funcionario afirmó que la deuda provincial alcanzó cifras históricas y volvió a reclamar la conformación urgente de una mesa técnica que permita discutir los fondos adeudados y establecer mecanismos de previsibilidad financiera.

“Mientras la Legislatura estaba por sesionar, la deuda llegó a puntos históricos: catorce mil millones de pesos al viernes de la semana pasada”, sostuvo Iriarte.

En ese contexto, insistió en la necesidad de avanzar con la denominada Ley de Goteo, una iniciativa que busca garantizar transferencias automáticas y regulares hacia los municipios. “Tal vez sea lo más urgente para los municipios justamente por la situación que están atravesando ante la falta de remisión de los fondos en tiempo y forma”, señaló.

El funcionario lamentó además el nivel de tensión institucional alcanzado en la provincia y consideró que el escenario actual está vinculado con “la soledad con que venía teniendo el gobernador en la toma de decisiones y definiciones”, situación que —según afirmó— terminó debilitando consensos políticos.

A pesar de ello, destacó que la Ley de Goteo continuará siendo debatida en comisión legislativa y confió en alcanzar acuerdos para su aprobación. “Hay que encaminar un diálogo institucional y un diálogo que nos permita tener previsibilidad, que es lo que venimos reclamando desde hace meses”, expresó.

En relación con la mesa técnica que reclaman los municipios, Iriarte indicó que debería comenzar a funcionar esta misma semana con participación de los equipos económicos de todas las partes involucradas. “La idea es poder repasar las remisiones nacionales y provinciales para reconocer cuánto es lo que se adeuda en concepto de atrasos y después planificar cómo vamos a ir achicando esa deuda”, explicó.

Por otra parte, el secretario de Gobierno también se refirió al conflicto político generado por la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella y sostuvo que el rechazo legislativo dejó un mensaje político claro. “Once legisladores le dijeron al gobernador que no es momento para una reforma”, afirmó.

Asimismo, recordó que desde el Partido Justicialista inicialmente se había planteado la posibilidad de suspender el tratamiento para discutirlo más adelante, aunque finalmente se avanzó con la derogación de la ley que habilitaba el proceso reformista. “Primó la cordura de no gastar semejante cantidad de dinero en un momento donde la sociedad la está pasando muy mal”, sostuvo.

Iriarte consideró que el debate constitucional no debe descartarse, aunque remarcó que el contexto actual no era el adecuado para avanzar con una discusión de semejante magnitud institucional. “La reforma puede ser importante y no hay que escaparle a esa discusión, pero hay que elegir el contexto”, indicó.

Y agregó: “Sentir que hoy era el momento para reformar la Constitución, abocar todo el aparato institucional, político y partidario a una elección que lo único que iba a hacer era desgastarnos hacia adentro, era totalmente innecesario”.

Finalmente, cuestionó la decisión política del Ejecutivo provincial de insistir con la reforma mientras se profundiza la crisis económica y social en Tierra del Fuego. “Mientras las familias atraviesan incertidumbre, los comercios sufren y los puestos de trabajo están en riesgo, insistir con una reforma constitucional fue desconectarse de la realidad de la gente”, concluyó.