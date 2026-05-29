Las últimas palabras de Carlos Córdoba antes de ir a la cárcel por las estafas de las viviendas

Minutos antes de ser condenado a cinco años de prisión efectiva por las estafas relacionadas con las 128 Viviendas del Río Pipo, el dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, brindó sus últimas palabras ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, donde insistió en su inocencia y aseguró que jamás engañó a ningún trabajador.

“La verdad es que quiero felicitar que hoy pueda terminar el juicio, porque es un peso bastante importante que he tenido en mi espalda”, expresó Córdoba al comenzar sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia.

Durante su exposición, el sindicalista sostuvo que el proceso judicial afectó profundamente su salud y aseguró que siempre actuó de buena fe. “Nunca jugamos con ningún compañero en Tierra del Fuego”, afirmó.

Córdoba también hizo referencia a su historia sindical y personal dentro de la provincia, señalando que construyó su trayectoria “trabajando en el campo y llegando a donde llegó”. “Creo que le debo mucho respeto primero a Dios, a mi vieja y después, por supuesto, a mi Virgen y a ATE que siempre me acompañó”, manifestó.

En otro tramo de su descargo, el dirigente defendió el proyecto habitacional impulsado desde el gremio y aseguró que no se trataba únicamente de las conocidas 128 viviendas, sino de un desarrollo más amplio.

“Nosotros gestionamos la 128, que eran 600 viviendas, no eran 128 viviendas, eran 600. Los proyectos eran de 600 viviendas”, sostuvo.

Asimismo, explicó que dentro de esa iniciativa también se encontraba el proyecto de viviendas sindicalizadas, el cual —según indicó— iba a ser financiado a través del Banco Nación y el Banco Hipotecario. Sin embargo, Córdoba negó de manera enfática haber recibido dinero de los vecinos a cambio de viviendas. “Jamás nosotros, por lo menos yo y mi gente, le hemos mentido a la gente diciéndoles que vamos a recibir plata por esto o vamos a hacer plata por otro”, afirmó ante los jueces.

En esa línea, sostuvo que incluso durante el juicio quedó acreditado que no posee vivienda propia. “Yo les he dejado bien demostrado que no tengo vivienda. Sí me interesaría tener alguna vivienda, pero no me alcanza en absoluto para poder obtener eso. Vivo en la casa de mi mujer”, expresó.

Finalmente, antes de concluir sus palabras, Córdoba volvió a declararse inocente y dijo confiar en el Tribunal. “Siempre me he declarado inocente y, por supuesto, confío mucho en todos ustedes”, cerró.

Pocos minutos después, el Tribunal dio a conocer la sentencia que condenó tanto a Carlos Córdoba como al sindicalista Miguel Ángel Arana a cinco años de prisión efectiva como coautores de estafas reiteradas vinculadas al caso de las viviendas del Río Pipo.