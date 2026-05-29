Docentes del SUTEF irán nuevamente a un paro y por 48 horas

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) llevó adelante este viernes un nuevo Congreso Provincial presencial con participación delegados de toda Tierra del Fuego, donde resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y ratificó un plan de lucha que incluye un paro de 48 horas.

Según informó el gremio docente, el rechazo a la oferta salarial alcanzó el 84,5% de los 181 mandatos realizados en instituciones educativas de toda la provincia.

Desde el sindicato señalaron que la crisis económica viene provocando “más de once años de pérdida del poder adquisitivo” y cuestionaron duramente a las conducciones sindicales nacionales por no convocar a medidas de fuerza más amplias.

Como parte de las resoluciones adoptadas, el Congreso Provincial definió una agenda gremial que comenzará el martes 2 de junio con asambleas y desobligaciones internas en todos los turnos.

Ese mismo día se realizarán plenarios de delegados en el marco de la jornada “Ni Una Menos” y capacitaciones sindicales obligatorias para representantes gremiales.

En tanto, el miércoles 3 de junio comenzará la primera jornada del paro provincial de 48 horas convocado por SUTEF.