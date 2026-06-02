Río Negro | Voraz incendio destruyó un depósito de La Anónima en Cipolletti

Un importante incendio afectó durante la madrugada de este martes a un depósito de la cadena de supermercados La Anónima en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, provocando pérdidas totales y un amplio despliegue de equipos de emergencia.

Según el portal LM Neuquén, el siniestro se desató en las instalaciones de almacenamiento de la empresa y rápidamente ganó intensidad, generando una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Dotaciones de bomberos y personal de emergencia trabajaron durante varias horas para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras estructuras cercanas. Sin embargo, la magnitud del incendio terminó provocando el colapso de gran parte de la construcción.

Hasta el momento, las causas que originaron el fuego no fueron determinadas y serán materia de investigación una vez que finalicen las tareas de enfriamiento y los peritajes correspondientes.

A pesar de la violencia del incendio, no se registraron víctimas. Según trascendió, un trabajador debió recibir asistencia médica por inhalación de humo, aunque su estado no revestía gravedad.

Mientras continúan las tareas en el lugar, las autoridades buscan establecer cómo se inició el siniestro que destruyó por completo el depósito y generó importantes pérdidas materiales para la firma.