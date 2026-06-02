Maestro advirtió que ya se registraron más de 100 femicidios en Argentina durante 2026

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, manifestó su preocupación por la cantidad de femicidios registrados en el país durante lo que va de 2026 y aseguró que la problemática requiere una respuesta integral por parte del Estado y de la sociedad.

La funcionaria indicó que ya se contabilizaron más de 100 femicidios en Argentina en los primeros meses del año y calificó las cifras como "alarmantes". En ese sentido, remarcó la necesidad de profundizar las acciones de prevención, educación y capacitación con perspectiva de género.

Maestro recordó que durante 2025 se registraron 266 femicidios en el país, lo que equivale a un asesinato por motivos de género cada 32 horas. Además, señaló que el 85% de los casos fue cometido por parejas o familiares de las víctimas.

La secretaria también destacó que solo dos de cada diez mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas por situaciones de violencia. Según explicó, factores como el miedo al agresor, la dependencia económica, la falta de confianza en las instituciones y la naturalización de la violencia suelen dificultar que las víctimas busquen ayuda.

"Hay muchas muertes que se podrían haber evitado con la activación de protocolos y con un abordaje adecuado con perspectiva de género", sostuvo la funcionaria, quien además cuestionó lo que definió como un contexto de violencia institucional.

En ese marco, señaló que el desfinanciamiento y la eliminación de programas nacionales destinados a la prevención de la violencia de género representan un retroceso en la lucha contra esta problemática. "Hoy no tenemos un solo programa nacional destinado a la prevención de la violencia de género y a la erradicación de esta problemática", afirmó.

Por otra parte, Maestro cuestionó el foco puesto en las falsas denuncias de violencia de género y sostuvo que las estadísticas muestran que representan un porcentaje mínimo del total de los casos.

Según detalló, datos del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Tierra del Fuego indican que en los últimos tres años se registraron apenas cinco denuncias falsas en la provincia, equivalente al 0,017% del total de las causas analizadas.

Finalmente, la funcionaria aseguró que el municipio continuará desarrollando políticas públicas destinadas al acompañamiento de las víctimas y al abordaje integral de las situaciones de violencia de género, con el objetivo de fortalecer las redes de contención y prevención.