Crisis en Flybondi: opera con apenas dos aviones y acumula miles de pasajeros afectados

La situación de Flybondi atraviesa uno de los momentos más delicados desde su desembarco en el mercado aerocomercial argentino. La compañía, que supo consolidarse como una de las principales opciones low cost del país, enfrenta actualmente una combinación de problemas operativos y financieros que derivó en miles de cancelaciones y un creciente malestar entre los pasajeros.

De acuerdo con datos difundidos por especialistas del sector y citados por Noticias Argentinas, durante los últimos doce meses la empresa suspendió más de 2.500 vuelos, una situación que impactó en más de 350.000 viajeros que vieron alterados sus planes por reprogramaciones o cancelaciones de último momento.

La reducción de la capacidad operativa se convirtió en uno de los principales desafíos de la compañía. Actualmente, solo una pequeña parte de la flota se encuentra en condiciones de volar, lo que obliga a modificar frecuencias y limita la cobertura de rutas en distintos puntos del país.

Las dificultades también quedaron reflejadas en los indicadores de desempeño. Durante mayo, la aerolínea mostró bajos niveles de puntualidad y registró un importante porcentaje de vuelos que no llegaron a concretarse, ubicándose muy por debajo de los estándares observados en otras empresas que operan en el mercado doméstico.

Fuentes aeronáuticas vinculan este escenario a la falta de disponibilidad de aeronaves. Varias unidades permanecen fuera de servicio por tareas de mantenimiento pendientes y por inconvenientes relacionados con contratos de leasing y compromisos económicos con proveedores internacionales.

En algunos casos, los aviones se encuentran en el exterior a la espera de completar trabajos técnicos o resolver cuestiones administrativas que impiden su regreso a la Argentina. Esta situación redujo considerablemente la capacidad de respuesta de la compañía frente a la demanda diaria.

A la complejidad operativa se suma la necesidad de obtener nuevos recursos financieros para recomponer la actividad. Analistas del sector señalan que la empresa requiere una importante inyección de capital para recuperar parte de su estructura operativa, aunque el contexto actual dificulta la llegada de nuevos inversores.

En paralelo, los organismos de control siguen de cerca la evolución de la empresa. Durante los últimos meses, la compañía recibió observaciones por incumplimientos vinculados a modificaciones de itinerarios y cancelaciones que afectaron a miles de usuarios.

El complejo escenario coincide además con cambios en la conducción empresarial. En los últimos meses se produjeron modificaciones en la estructura directiva, en un intento por encarar una nueva etapa y buscar soluciones a una crisis que hoy aparece como uno de los mayores desafíos en la historia de la aerolínea.