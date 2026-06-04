Shell cambia de manos en Argentina: un grupo suizo compró la red de estaciones

La petrolera Shell tendrá nuevos dueños en Argentina luego de que la firma suiza Mercuria Energy Group concretara la compra de los activos de Raízen Argentina por US$ 1.420 millones, en una de las operaciones más importantes del sector energético de los últimos años.

La transacción incluye las 894 estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell en todo el país, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas ubicadas en Ezeiza y Aeroparque, además de terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

La venta forma parte del proceso de desinversión iniciado por Raízen durante 2025. Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a reducir una deuda cercana a los US$ 13.000 millones y avanzar en una reestructuración financiera que deberá contar con la aprobación de la Justicia de Brasil.

Pese al cambio de propietarios, los consumidores no verán modificaciones en las estaciones de servicio. Como parte del acuerdo, Mercuria firmó una licencia de uso de marca con Shell que le permitirá continuar operando bajo esa denominación comercial en Argentina.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la operación, el traspaso efectivo del control podría concretarse en un plazo de entre 30 y 60 días, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Mercuria es uno de los mayores operadores independientes de energía y materias primas del mundo. Fundada en 2004 en Ginebra, Suiza, la compañía tiene presencia en más de 50 países y registra ingresos anuales superiores a los US$ 140.000 millones. Su actividad abarca petróleo, combustibles refinados, gas natural, gas natural licuado, energía eléctrica, energías renovables y metales.

Además, la firma mantiene presencia en Argentina a través de distintas inversiones vinculadas al sector energético y es socia local del empresario mendocino José Luis Manzano.

Tras oficializar la adquisición, Mercuria destacó que Argentina representa un mercado energético con importantes perspectivas de crecimiento. "Esta adquisición refleja nuestro compromiso de largo plazo con la inversión estratégica en mercados energéticos globales y fortalece nuestra presencia en América Latina", señaló la empresa mediante un comunicado.