Murió el Indio Solari a los 77 años y el rock argentino despide a una de sus figuras más emblemáticas

El músico Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, falleció este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Según pudo saber LA NACION, tras el fallecimiento se desplegó un operativo en la vivienda del artista, donde los médicos constataron oficialmente su muerte. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Ituzaingó dispuso las actuaciones correspondientes y, de acuerdo con la información preliminar, no se detectaron otras causas de muerte más allá de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía años.

Solari fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. Como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota encabezó uno de los fenómenos culturales más importantes del país, con una convocatoria multitudinaria y una obra que trascendió generaciones. Tras la disolución de la banda continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una enorme popularidad hasta su retiro definitivo de los escenarios.

En 2016 había revelado públicamente que padecía Parkinson, enfermedad que con el paso de los años limitó su actividad artística y lo llevó a alejarse de las presentaciones en vivo. Sin embargo, continuó desarrollando proyectos musicales y mantuvo contacto con su público a través de distintas producciones y mensajes difundidos en redes sociales.

La muerte del Indio Solari marca el final de una era para el rock argentino. Dueño de una identidad única, de letras que se transformaron en himnos populares y de una relación singular con sus seguidores, deja un legado artístico que seguirá vigente en la cultura nacional.