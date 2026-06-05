Papelón en México | Japón cambia de campo de entrenamiento en Monterrey por el malestado del campo

Un verdadero papelón se vive en México luego de que ka selección de Japón debiera modificar su planificación de entrenamientos en Monterrey luego de detectar deficiencias en el estado del campo de juego que le había sido asignado para su preparación.

Según trascendió, el equipo japonés resolvió dejar de utilizar el predio inicialmente previsto debido al deterioro del césped, que presentaba sectores desgastados y zonas con reparaciones visibles. La decisión obligó a reorganizar la logística de los entrenamientos y trasladar las prácticas a otro complejo deportivo de la ciudad.

Las observaciones realizadas por integrantes del plantel, entre ellos el mediocampista Takefusa Kubo, reflejaron preocupación por el estado de la superficie y los posibles riesgos de lesión para los futbolistas en plena preparación competitiva.

Ante el inconveniente, las autoridades locales y los organizadores coordinaron alternativas para garantizar la continuidad de los trabajos del seleccionado asiático, que finalmente se instaló en el complejo deportivo "El Barrial", utilizado habitualmente por Rayados de Monterrey.

El episodio generó repercusiones en medios deportivos internacionales, que pusieron el foco en la necesidad de asegurar estándares de calidad adecuados en todos los recintos que recibirán delegaciones y actividades vinculadas a la Copa del Mundo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Si bien el inconveniente fue resuelto en pocas horas, la situación encendió alertas sobre la importancia del mantenimiento de las instalaciones y la planificación logística en la antesala del mayor evento futbolístico del planeta. Para los organizadores, el desafío será garantizar que todos los equipos dispongan de infraestructura acorde a las exigencias de una competencia de nivel mundial.