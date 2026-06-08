Concluyeron el techado principal de la Carpa de la Dignidad en Río Grande

El Municipio de Río Grande informó que concluyeron los trabajos de techado principal del futuro edificio permanente de la Carpa de la Dignidad, una de las obras más emblemáticas vinculadas a la causa Malvinas que se ejecutan actualmente en la ciudad.

El intendente Martín Perez recorrió el avance de los trabajos y destacó que la culminación de esta etapa permitirá mantener el ritmo de construcción durante la temporada invernal, ya que las tareas podrán continuar en el interior del edificio sin depender de las condiciones climáticas.

Actualmente, los equipos de obra avanzan con los trabajos de revestimiento exterior y cerramiento integral de la estructura. Además, en los próximos días comenzará el techado del sector complementario donde funcionarán oficinas administrativas, sanitarios y otras dependencias de apoyo.

La construcción también alcanzó otro hito importante con la finalización de la estructura portante del edificio, permitiendo avanzar hacia las próximas etapas de colocación de cerramientos y aberturas.

Durante la recorrida, el jefe comunal sostuvo que la iniciativa representa "una decisión política que reafirma nuestro compromiso con la memoria, con nuestros veteranos y con las generaciones futuras". En ese sentido, remarcó que cada avance acerca a la ciudad a contar con un espacio permanente destinado a resguardar la historia de Malvinas y fortalecer la identidad fueguina.

Perez valoró especialmente haber completado el techado principal antes de la llegada de las bajas temperaturas, lo que permitirá sostener el cronograma previsto para los próximos meses.

El edificio permanente de la Carpa de la Dignidad tendrá una superficie de 800 metros cuadrados y se construye en el mismo predio donde cada año se desarrollan las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La obra busca consolidar un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje abierto a toda la comunidad, donde se preserve la memoria colectiva y se mantenga vivo el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

Una vez finalizado, el edificio se convertirá en un nuevo punto de referencia para la ciudad y en un símbolo permanente del compromiso de Río Grande con la causa Malvinas y sus veteranos.