La insólita llegada de Curazao que se volvió viral

En la previa de una nueva fecha de preparación rumbo al Mundial 2026, la selección de Curazao protagonizó una imagen tan inesperada como pintoresca. Los jugadores llegaron al estadio a bordo de un antiguo autobús escolar, visiblemente deteriorado y sin ventanas, mientras cantaban y celebraban durante el trayecto.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el contraste entre la humildad del transporte y la ilusión de un equipo que continúa soñando con hacer historia en el fútbol internacional.

Lejos de mostrarse incómodos por la situación, los futbolistas transformaron el viaje en una verdadera fiesta. Entre canciones, aplausos y sonrisas, demostraron un fuerte espíritu de grupo y una conexión que llamó la atención de los aficionados.