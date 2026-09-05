Moscú y Kiev acuerdan tregua de ataques aéreos tras reunión de Putin con enviados de EE. UU.

El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo este sábado un encuentro en el Kremlin con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el objetivo de encauzar las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto armado con Ucrania. Previo a la cumbre con la delegación estadounidense, Putin se reunió con la presidenta del Consejo del Territorio Federal de Sirius, Yelena Shmeleva, para revisar el desarrollo del centro científico-educativo y sus proyectos internacionales.

La reactivación de esta vía diplomática ocurre en un contexto de intensificación de las ofensivas aéreas por parte de ambas naciones y tras un período de seis meses en el que la atención geopolítica de Washington estuvo volcada prioritariamente a la guerra con Irán. La última visita registrada de los representantes de la administración de Donald Trump a la capital rusa se había producido en enero pasado.

Al inicio de la reunión en Moscú, el mandatario ruso solicitó a los representantes norteamericanos que transmitieran sus mejores deseos y agradecimiento al presidente Donald Trump, al tiempo que definió la situación en el frente ucraniano como "nada sencilla", en el marco de las acciones bélicas iniciadas en febrero de 2022.

Como gesto inmediato para acompañar las gestiones diplomáticas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó a la agencia oficial Tass que el presidente Putin ordenó la suspensión total de los ataques aéreos contra la ciudad de Kiev durante un plazo de tres días, con inicio a partir de la medianoche del sábado.

En respuesta a la medida, el presidente Volodímir Zelenski afirmó que Ucrania se encuentra preparada para frenar los ataques dirigidos hacia Moscú hasta la jornada del lunes. El mandatario ucraniano confirmó además que mantuvo una conversación directa con la delegación estadounidense tras su arribo a la capital rusa.

Finalmente, funcionarios del gobierno de Kiev informaron que la comisión integrada por Witkoff y Kushner se trasladará a Ucrania este mismo domingo. La visita representará el primer viaje oficial de los emisarios de la Casa Blanca a la capital ucraniana en el marco del actual proceso de mediación.