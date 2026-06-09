Río Grande busca posicionarse en el mercado internacional con una agenda en China

Liaoning International Sister Cities Trade Conference

El intendente de Río Grande, Martín Perez, formará parte de una misión oficial en China en el marco de la , un evento que reúne a gobiernos locales, compañías e instituciones de distintos países con el objetivo de fortalecer lazos económicos y promover nuevas oportunidades de inversión.

La participación del jefe comunal se extenderá entre el 9 y el 12 de junio, período en el que se desarrollará una intensa agenda de encuentros con representantes del sector productivo, especialmente vinculados a energías renovables, innovación tecnológica, electromovilidad, industria alimentaria, turismo y salud.

El objetivo central de la misión es ampliar la proyección internacional de Río Grande y de Tierra del Fuego, generando vínculos estratégicos que puedan traducirse en proyectos concretos de desarrollo, inversión y generación de empleo en la región.

Dentro de las actividades previstas se destacan reuniones bilaterales con empresas y autoridades de distintas ciudades, además de instancias de intercambio institucional orientadas a fortalecer la cooperación internacional.

Uno de los puntos relevantes de la agenda será la firma de un acuerdo de hermanamiento entre Río Grande y la ciudad china de Benxi, una iniciativa que busca consolidar vínculos de colaboración a largo plazo y facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos.

Desde el Municipio destacaron que esta participación se enmarca "en una política sostenida de internacionalización de la ciudad, con el objetivo de diversificar su matriz productiva, abrir nuevos mercados y potenciar su desarrollo económico".