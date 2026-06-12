Lanzan un Whatsapp para denunciar hechos de violencia vial en todo el país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano por el cual se podrá denunciar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública a través de WhatsApp.

Según se informó, a partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho al WhatsApp 11-2787-0000.

Los reportes serán evaluados por la ANSV y, según la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Desde el organismo, también remarcaron que el Whatsapp busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada por ciudadanos.

Alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo, uso de celulares al volante, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial son algunas de las conductas que podrán reportarse.

Cómo funciona

Para realizar un reporte será necesario enviar videos y/o fotos del hecho con la patente del vehículo visible, informar lugar, fecha y hora aproximada, y completar un breve formulario. El material deberá ser registrado por terceros — acompañantes o peatones — y nunca por quien conduce.

Cada reporte será analizado por equipos técnicos de la ANSV junto con las pruebas aportadas. La denuncia no implicará automáticamente una sanción, sino que será evaluada conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo.