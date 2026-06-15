Monóxido de carbono: recuerdan las medidas clave para prevenir intoxicaciones durante las bajas temperaturas

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento en el uso de sistemas de calefacción, el Municipio de Río Grande recordó a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y otros accidentes domésticos vinculados a la calefacción.

Desde Defensa Civil Municipal señalaron que el monóxido de carbono es un gas extremadamente peligroso, ya que no posee color, olor ni sabor, lo que dificulta su detección y aumenta el riesgo para las familias.

Las autoridades advirtieron que síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, somnolencia y cansancio pueden ser señales de intoxicación. Ante estas situaciones, recomiendan retirar inmediatamente a las personas afectadas del ambiente, trasladarlas a un lugar ventilado y acudir de forma urgente a un centro de salud.

Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con el 103 de Defensa Civil Municipal o con el 107 del Hospital Regional Río Grande.

Recomendaciones para una calefacción segura

Entre las principales medidas preventivas difundidas por el Municipio se destacan:

No utilizar artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios ni baños.

Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. En caso de utilizarlos, apagarlos antes de dormir.

No calefaccionar ambientes utilizando hornallas u hornos de cocina.

Realizar revisiones anuales de calefones, calefactores, termotanques y calderas mediante un gasista matriculado.

Verificar que las rejillas y conductos de ventilación no estén obstruidos.

Ventilar la vivienda todos los días, manteniendo al menos una abertura mínima para permitir la renovación del aire.

Controlar que la llama de los artefactos sea de color azul. La presencia de llamas amarillas o anaranjadas puede indicar una mala combustión.

Prestar atención a manchas negras en techos o paredes cercanas a los artefactos.

Revisar el estado de los caños de ventilación y su aislamiento para evitar fugas o posibles incendios.

Desde el Municipio insistieron en que el mantenimiento periódico de los sistemas de calefacción y el cumplimiento de estas recomendaciones resultan fundamentales para proteger la salud y la seguridad de las familias durante la temporada invernal.