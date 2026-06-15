Monóxido de carbono: recuerdan las medidas clave para prevenir intoxicaciones durante las bajas temperaturas
Ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento en el uso de sistemas de calefacción, el Municipio de Río Grande recordó a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y otros accidentes domésticos vinculados a la calefacción.
Desde Defensa Civil Municipal señalaron que el monóxido de carbono es un gas extremadamente peligroso, ya que no posee color, olor ni sabor, lo que dificulta su detección y aumenta el riesgo para las familias.
Las autoridades advirtieron que síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, somnolencia y cansancio pueden ser señales de intoxicación. Ante estas situaciones, recomiendan retirar inmediatamente a las personas afectadas del ambiente, trasladarlas a un lugar ventilado y acudir de forma urgente a un centro de salud.
Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con el 103 de Defensa Civil Municipal o con el 107 del Hospital Regional Río Grande.
Recomendaciones para una calefacción segura
Entre las principales medidas preventivas difundidas por el Municipio se destacan:
- No utilizar artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios ni baños.
- Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. En caso de utilizarlos, apagarlos antes de dormir.
- No calefaccionar ambientes utilizando hornallas u hornos de cocina.
- Realizar revisiones anuales de calefones, calefactores, termotanques y calderas mediante un gasista matriculado.
- Verificar que las rejillas y conductos de ventilación no estén obstruidos.
- Ventilar la vivienda todos los días, manteniendo al menos una abertura mínima para permitir la renovación del aire.
- Controlar que la llama de los artefactos sea de color azul. La presencia de llamas amarillas o anaranjadas puede indicar una mala combustión.
- Prestar atención a manchas negras en techos o paredes cercanas a los artefactos.
- Revisar el estado de los caños de ventilación y su aislamiento para evitar fugas o posibles incendios.
Desde el Municipio insistieron en que el mantenimiento periódico de los sistemas de calefacción y el cumplimiento de estas recomendaciones resultan fundamentales para proteger la salud y la seguridad de las familias durante la temporada invernal.