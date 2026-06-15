Monóxido de carbono: recuerdan las medidas clave para prevenir intoxicaciones durante las bajas temperaturas

El Municipio de Río Grande difundió una serie de recomendaciones para calefaccionar los hogares de manera segura y evitar incidentes vinculados al monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que puede resultar mortal.
Tierra del Fuego15/06/2026
Gas 1000

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento en el uso de sistemas de calefacción, el Municipio de Río Grande recordó a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y otros accidentes domésticos vinculados a la calefacción.

Desde Defensa Civil Municipal señalaron que el monóxido de carbono es un gas extremadamente peligroso, ya que no posee color, olor ni sabor, lo que dificulta su detección y aumenta el riesgo para las familias.

Las autoridades advirtieron que síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, somnolencia y cansancio pueden ser señales de intoxicación. Ante estas situaciones, recomiendan retirar inmediatamente a las personas afectadas del ambiente, trasladarlas a un lugar ventilado y acudir de forma urgente a un centro de salud.

Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con el 103 de Defensa Civil Municipal o con el 107 del Hospital Regional Río Grande.

Recomendaciones para una calefacción segura

Entre las principales medidas preventivas difundidas por el Municipio se destacan:

  • No utilizar artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios ni baños.
  • Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. En caso de utilizarlos, apagarlos antes de dormir.
  • No calefaccionar ambientes utilizando hornallas u hornos de cocina.
  • Realizar revisiones anuales de calefones, calefactores, termotanques y calderas mediante un gasista matriculado.
  • Verificar que las rejillas y conductos de ventilación no estén obstruidos.
  • Ventilar la vivienda todos los días, manteniendo al menos una abertura mínima para permitir la renovación del aire.
  • Controlar que la llama de los artefactos sea de color azul. La presencia de llamas amarillas o anaranjadas puede indicar una mala combustión.
  • Prestar atención a manchas negras en techos o paredes cercanas a los artefactos.
  • Revisar el estado de los caños de ventilación y su aislamiento para evitar fugas o posibles incendios.

Desde el Municipio insistieron en que el mantenimiento periódico de los sistemas de calefacción y el cumplimiento de estas recomendaciones resultan fundamentales para proteger la salud y la seguridad de las familias durante la temporada invernal.

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