El Municipio de Río Grande prohibió el ingreso a la Laguna de los Patos por el deshielo

Laguna de los Patos Río Grande

El Municipio de Río Grande informó que la Laguna de los Patos quedó inhabilitada para todo tipo de actividades recreativas y deportivas debido al proceso de descongelamiento que atraviesa su superficie, por lo que pidió a la comunidad no ingresar al espejo de agua hasta nuevo aviso.

A través de la Dirección de Defensa Civil, las autoridades señalaron que el hielo dejó de ofrecer las condiciones de seguridad necesarias y advirtieron que permanecer sobre la laguna representa un riesgo para las personas.

Según se indicó, el deshielo puede provocar hundimientos, quiebres del hielo y otros accidentes capaces de poner en peligro la integridad física de quienes ingresen al lugar.

El Municipio también solicitó respetar la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones del personal municipal. Además, pidió extremar los cuidados para evitar que niñas, niños y mascotas accedan al espejo de agua mientras persistan estas condiciones.

Desde Defensa Civil informaron que continúan monitoreando la evolución del deshielo y evaluando el estado de la laguna. Una vez que el lugar vuelva a reunir las condiciones de seguridad necesarias, el Municipio comunicará oficialmente su rehabilitación a través de sus canales institucionales.

Finalmente, las autoridades remarcaron la importancia de respetar las recomendaciones preventivas para evitar accidentes durante este período de transición entre el congelamiento y el deshielo, una etapa en la que el hielo puede presentar sectores debilitados que no son visibles a simple vista.