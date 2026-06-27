VIDEO | Buscan al camionero que chocó un auto estacionado y escapó sin detenerse en Ushuaia

Un conductor es buscado luego de chocar un automóvil estacionado y darse a la fuga este viernes por la mañana en la ciudad de Ushuaia.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00, sobre calle Hielos Continentales, casi en la intersección con Marcos Zar, cuando un camión impactó contra un Chevrolet Cruze blanco que se encontraba correctamente estacionado sobre la vía pública.

Como consecuencia del choque, el automóvil sufrió importantes daños en todo el lateral izquierdo, mientras que el conductor del vehículo de mayor porte continuó su marcha sin detenerse ni brindar sus datos, tal como establece la normativa vigente.

De acuerdo con imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona y el testimonio de vecinos, el camión embistió al vehículo y abandonó el lugar inmediatamente después del impacto.

Segundos más tarde, un remisero que circulaba por el sector advirtió lo ocurrido, detuvo su vehículo y descendió para retirar los restos de plástico y otros elementos que habían quedado esparcidos sobre la calzada. Luego los colocó sobre el capot del Chevrolet para facilitar que la propietaria encontrara parte de las piezas desprendidas antes de continuar su recorrido.

La propietaria del Chevrolet Cruze solicita la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el siniestro o cuente con información que permita identificar al camión involucrado. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 2901-520205.