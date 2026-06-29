Martín Pérez marcó la cancha al nuevo jefe de Gabinete: "Los funcionarios pasan, los reclamos de Tierra del Fuego permanecen"

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, aprovechó la designación de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de la Nación para reiterar los principales reclamos de Tierra del Fuego al Gobierno nacional y dejó en claro que las demandas de la provincia no cambian pese a la renovación de funcionarios.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que la llegada de un nuevo jefe de Gabinete no modifica los problemas que enfrenta la provincia y reclamó respuestas concretas en materia de producción, empleo e infraestructura. "El Gobierno Nacional vuelve a cambiar de Jefe de Gabinete. Desde Tierra del Fuego, nuestras demandas siguen siendo exactamente las mismas", expresó.

Pérez volvió a insistir con tres planteos que considera prioritarios para el futuro de la provincia.

En primer lugar, reclamó que el puerto vuelva a estar bajo control de Tierra del Fuego, de manera que la administración y los ingresos queden en manos de la provincia.

También reiteró el pedido para que el Gobierno nacional derogue el Decreto 333, anunciado por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, al considerar que esa medida afecta al régimen industrial fueguino y pone en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a la producción electrónica.

Finalmente, exigió la reactivación de la obra pública nacional, señalando que numerosas obras permanecen paralizadas y resultan fundamentales para acompañar el crecimiento y el desarrollo de la provincia.

En el cierre de su publicación, el intendente sintetizó su postura con una frase que apunta directamente a la Casa Rosada. "Los funcionarios pasan. Los reclamos de los fueguinos permanecen".

Las declaraciones de Pérez llegan pocas horas después de la designación de Santilli como nuevo jefe de Gabinete y se suman a los distintos pronunciamientos realizados en las últimas horas por dirigentes fueguinos, quienes buscan que el recambio en el Gobierno nacional abra una nueva instancia de diálogo, aunque mantienen firmes los reclamos por la defensa de la industria, el empleo, la obra pública y los recursos estratégicos de Tierra del Fuego.