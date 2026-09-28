Jorge Lechman responsabilizó al Gobierno provincial por el déficit financiero y advirtió sobre el impacto en los salarios

El legislador provincial Jorge Lechman responsabilizó al Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego por la administración de las arcas públicas y sostuvo que el desequilibrio financiero de la provincia impacta de manera directa en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales y en la actividad comercial.

El pronunciamiento del parlamentario se dio en el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto provincial para el ejercicio 2027, el cual contempla un déficit estimado en $138.000 millones de pesos.

"Si en tu casa recibís 100 pesos y gastás 1.500, vas a tener problemas. Tu mamá, tu hermano, tu primo, todos a los que les vas pidiendo plata, en algún momento te van a cerrar el grifo y te vas a tener que volver a arreglar con los 100 pesos que te ingresan. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Nos cerraron el grifo", sostuvo Lechman en Radio Provincia Ushuaia.

En ese sentido, el legislador provincial relacionó la falta de previsibilidad fiscal con el deterioro de los haberes en la administración pública, haciendo hincapié en sectores clave como las fuerzas de seguridad, la docencia y la salud.

"Los salarios de la Policía son nefastos, como son los de la docencia, como son los del sector húmedo, como son los de toda la actividad pública. Los empleados públicos, lamentablemente, en Tierra del Fuego están devaluados", afirmó el parlamentario, advirtiendo además que la retracción del consumo afecta de manera paralela al comercio y al sector privado.

Finalmente, Lechman insistió en la necesidad de entablar un diálogo institucional maduro con el Gobierno nacional para garantizar los recursos de la provincia por encima de las posiciones políticas o partidarias.

"Con Nación hay que tener un trato maduro, pero hay que ordenar las cuentas. Con la ideología no se come. El Estado tiene que estar presente, por supuesto, pero también hay que generar empleo genuino y fortalecer la actividad privada", concluyó.