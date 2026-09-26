Vuoto recibió al embajador de la Unión Europea y a directivos de ICLEI para repasar la agenda de cooperación ambiental

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó este viernes una reunión de trabajo en la sede municipal con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, junto a representantes de la organización ICLEI Argentina, en el marco de una visita institucional a la provincia.

La comitiva europea estuvo integrada por la jefa de Cooperación en el país, Ilse Cougé, y la asesora Victoria Giussani, mientras que por ICLEI asistieron su directora ejecutiva, María Julia Reina, y el representante provincial Mauro Pérez Toscani.

El encuentro se centró en la evaluación de los tres años de desarrollo del programa AcBio, iniciativa cofinanciada por el bloque europeo e implementada junto a la Asociación Bahía Encerrada para el fortalecimiento de capacidades locales y el resguardo de la biodiversidad en la isla.

Durante las deliberaciones, el jefe comunal instó a dar continuidad a la articulación técnica y financiera orientada a la protección del entorno natural como eje del desarrollo local.

“Queremos seguir haciendo cosas juntos”, expresó Vuoto, remarca la proyección estratégica de Ushuaia en el turismo de naturaleza y su condición de puerta de acceso al continente antártico.

Asimismo, el mandatario repasó ante las autoridades diplomáticas las líneas de acción municipal sobre eficiencia energética, infraestructura adaptada al clima subpolar, participación juvenil y economía circular.

Por su parte, el diplomático Erik Høeg valoró los resultados alcanzados a través del proyecto conjunto en materia ambiental y energética dentro de la jurisdicción.

“Ha sido una cooperación exitosa. Hablamos de los desafíos y las oportunidades que tiene Ushuaia y la provincia de Tierra del Fuego, y también de aquellos temas en los que la Unión Europea tiene interés y potencial para seguir cooperando”, señaló el embajador.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, subrayó que el programa AcBio facilitó la generación de cartografía digital, datos geográficos de acceso abierto y la formación técnica del personal municipal para el abordaje de la gestión ecosistémica en la ciudad.