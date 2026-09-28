Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por el abuso sexual de una adolescente en Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó a un hombre de 49 años a la pena de 14 años de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido en perjuicio de una adolescente de 16 años.

Junto con la pena privativa de la libertad, los magistrados impusieron las accesorias legales, el pago de las costas del proceso y ordenaron la inmediata detención del condenado para su traslado a la unidad de detención.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos fueron perpetrados en un número indeterminado de oportunidades entre diciembre de 2021 y principios de 2022 en el interior de la vivienda familiar, registrándose acceso carnal al menos en dos ocasiones.

Durante la etapa de alegatos, el fiscal Daniel Curtale solicitó la pena de 14 años de prisión al encuadrar la conducta dentro de las previsiones del artículo 119 del Código Penal, requiriendo además la prisión preventiva en función de las características del caso.

Durante las audiencias del debate oral prestaron declaración la víctima, profesionales de la psicología y la asistencia social, peritos oficiales y familiares del imputado, contándose además con el acompañamiento técnico de la Oficina de Víctimas del Ministerio Público Fiscal.

El veredicto se dio a conocer tras la abstención de las últimas palabras por parte del imputado, quien en la apertura del juicio había negado las acusaciones. La lectura de los fundamentos de la sentencia quedó fijada para el 5 de septiembre.

En resguardo de la víctima, la Justicia no proporcionó la identidad del condenado.