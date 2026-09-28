Martín Perez cuestionó a dos senadores por Tierra del Fuego "por votar una reforma que reduce la protección del gas" y advirtió aumentos de hasta el 24%

El intendente de Río Grande, Martín Perez, cuestionó con dureza la reforma del Régimen de Zona Fría aprobada por el Senado de la Nación y el acompañamiento de los parlamentarios libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca, ya que eso traerá un impacto directo que tendrá la medida en los montos finales de las tarifas en la Provincia.

"Dos senadores elegidos para representar a Tierra del Fuego acompañaron una modificación que reduce la protección que tienen las familias de nuestra provincia frente al costo del gas. Tenemos que defender los intereses fueguinos independientemente de quién gobierne la Argentina. Cuando una decisión nacional perjudica a nuestra gente, nuestra responsabilidad es defender a Tierra del Fuego", sostuvo el jefe municipal en referencia a la postura de los parlamentarios libertarios.

La iniciativa, sancionada con 38 votos afirmativos y 8 negativos, mantiene a Tierra del Fuego dentro del esquema de beneficios, pero modifica la base de cálculo sobre la cual se aplica la bonificación al usuario residencial.

Hasta la sanción de la nueva normativa, el subsidio del 50% alcanzaba aproximadamente al 89% del total de la liquidación, abarcando el precio del fluido en boca de pozo, el transporte y la distribución. Con el cambio normativo, la bonificación se aplicará de manera exclusiva sobre el costo del gas, que representa cerca del 68% de la boleta, dejando fuera de la cobertura a los servicios de transporte y distribución.

De acuerdo con el informe técnico analizado por el Municipio de Río Grande, la reducción del margen de cobertura implicará un ajuste estimado de entre el 18,9% y el 23,6% para los usuarios residenciales, incluso si el Poder Ejecutivo nacional decide mantener el porcentaje del beneficio en el 50%.

"Es importante que los fueguinos sepan concretamente qué se votó y cómo puede afectar sus bolsillos. Tierra del Fuego continúa dentro de Zona Fría, pero el beneficio se reduce porque el descuento dejará de aplicarse sobre componentes importantes de la factura. Esto significa que, aun manteniendo el 50% de bonificación, una familia fueguina podría terminar pagando más de un 20% adicional por el gas", explicó Perez.

Asimismo, la autoridad municipal alertó que la reforma desregula el piso mínimo garantizado por ley, delegando en la administración nacional la potestad de determinar o reducir el porcentaje de descuento, lo que provocaría incrementos tarifarios superiores.

"Estamos hablando de un servicio esencial para Tierra del Fuego. En nuestra provincia el gas no es un lujo ni un consumo que un vecino pueda decidir eliminar. Es calefacción, es calidad de vida y es una necesidad básica durante gran parte del año. Por eso cualquier modificación que reduzca este beneficio tiene un impacto mucho mayor sobre los hogares fueguinos", concluyó el mandatario riograndense.