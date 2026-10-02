Inspectores municipales labraron 40 actas durante un operativo de tenencia responsable en Ushuaia

La Dirección de Zoonosis, concretó este viernes una nueva jornada de relevamiento y fiscalización en la capital provincial para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes sobre tenencia responsable de animales de compañía.

A lo largo del operativo, inspectores del Departamento de Control Animal recorrieron de manera preventiva las calles de los barrios Malvinas, Los Fueguinos, Latinoamericano, Bella Vista y Alakalufes. Como resultado de las inspecciones en la vía pública y domicilios, el personal municipal labró un total de 40 actas por infracciones a la normativa ambiental y de control animal.

Desde la Dirección de Zoonosis explicaron que la presencia territorial en las distintas zonas de la ciudad permite identificar irregularidades, atender reclamos vecinales y asistir a los propietarios que requieran regularizar el registro de sus mascotas.

Durante las intervenciones, los agentes municipales brindaron información a los frentistas sobre la importancia del microchipado de identificación, el esquema de vacunas, las jornadas de castración gratuita y las pautas para evitar la presencia de caninos sueltos en la vía pública.