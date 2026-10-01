EE.UU: Sobrevivió a la inyección letal una condenada a muerte

Una mujer condenada a la pena capital en el estado de Tennessee, Estados Unidos, sobrevivió este jueves a un intento de ejecución mediante inyección letal tras habérsele administrado la totalidad de las dosis de fármacos previstas en el protocolo sumarial. La reclusa, identificada como Christa Pike (50), y cuyo caso recorrió el mundo, debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud tras interrumpirse el procedimiento.

Según la agencia AFP, horas antes de la ejecución, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había desestimado los últimos recursos presentados por la defensa, autorizando la aplicación de la pena máxima contra Pike, lo que la convertía en la primera mujer en ser ejecutada mediante este método en dicho estado sureño en dos siglos.

Sin embargo, tras la administración de los compuestos químicos, el deceso no se produjo, obligando a la intervención médica de emergencia. El juez de la causa, Kyle Hixson, confirmó que las autoridades penitenciarias dispusieron el inmediato traslado de la condenada a un hospital cercano para recibir asistencia intensiva.

Desde el Departamento de Corrección de Tennessee emitieron un comunicado institucional donde aseguraron haber actuado "en cumplimiento estricto de cada paso del protocolo legalmente establecido y aprobado por la Fiscalía General", argumentando que la normativa vigente no prevé instancias adicionales ante contingencias de este tipo.