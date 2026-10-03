Polarización extrema en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro miden fuerzas en las urnas este domingo

En una jornada electoral decisiva para el futuro político de la región, los brasileños asistirán este domingo a las urnas para elegir presidente en medio de un escenario profundamente polarizado entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro.

Aunque las boletas electorales cuentan con doce postulantes a la jefatura de Estado, el escenario se encuentra polarizado entre el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro. La normativa vigente establece que de no alcanzarse la mayoría absoluta (más del 50% de los sufragios), las dos fórmulas más votadas competirán en una segunda vuelta electoral fijada para el 25 de octubre.

A sus 80 años, Lula da Silva afronta su séptima candidatura presidencial en busca de consolidar su proyecto de gobierno, posicionándose entre los mandatarios de mayor edad del plano internacional. Enfrente, Flávio Bolsonaro, de 45 años, lidera por primera vez la boleta presidencial de la derecha conservadora con el objetivo de reinstalar el mandato familiar tras la gestión de su padre (2019-2022).

La contienda enfrenta dos modelos contrapuestos en materia económica, estrategias de seguridad frente al crimen organizado y posicionamiento diplomático global, particularmente en relación con los vínculos bilaterales con la administración de Estados Unidos conducida por Donald Trump.

Sistema electoral y cargos en disputa

El sistema político brasileño prevé comicios generales unificados cada cuatro años con voto obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Las jornadas se desarrollan de manera automatizada a través de las urnas electrónicas desplegadas en todo el territorio nacional.

Además del cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, la ciudadanía definirá la composición de la Cámara de Diputados, gobernadores de los 26 estados y el Distrito Federal, legisladores estatales y la renovación parcial de las bancas del Senado Federal.