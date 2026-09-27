Detuvieron a cinco hombres por planear un atentado terrorista cerca de una base aérea utilizada por EE.UU en Inglaterra

La Policía Metropolitana de Londres detuvo a cinco hombres imputados por la preparación de un atentado terrorista en las inmediaciones de la base aérea de Fairford, una instalación militar británica operada por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El operativo policial comenzó a las 0:45 tras la alerta sobre el desplazamiento de tres camiones sospechosos en la localidad de Whelford, adyacente al predio militar utilizado por bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto bélico en Oriente Medio.

Un escuadrón especializado del Ejército intervino en el área con un robot de desactivación de explosivos para inspeccionar la carga de los tres vehículos, mientras las autoridades fijaron un perímetro de seguridad de 400 metros y evacuaron a cerca de 85 familias hacia un centro recreativo de la zona.

Los sospechosos quedaron alojados bajo custodia policial en el marco de la Ley Antiterrorista, normativa que faculta a los investigadores a mantener la detención preventiva sin formulación de cargos por un plazo de hasta 14 días.

Las agencias de seguridad británicas iniciaron las investigaciones para determinar los vínculos de los detenidos con grupos o estados extranjeros, en un contexto de máxima alerta en el Reino Unido por amenazas y actos de sabotaje vinculados a la escalada militar internacional.