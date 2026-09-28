El Gobierno de Brasil prohibió por decreto las apuestas deportivas y los casinos online

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva | Foto: Archivo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este viernes en São Paulo el anuncio de un decreto ejecutivo que prohíbe de manera definitiva la operación de casas de apuestas deportivas digitales y casinos online en todo el territorio brasileño.

La normativa dispone el veto total a las plataformas digitales conocidas como bets, como así también la suspensión absoluta de las campañas publicitarias y promocionales vinculadas a las empresas de juegos de azar.

"Es una prohibición definitiva que engloba todos los tipos de apuestas digitales", confirmó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, quien precisó además que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley con tratamiento de urgencia al Congreso para tipificar la actividad dentro del Código Penal y reforzar las herramientas de represión estatal contra el juego clandestino.

El decreto entrará en vigencia con su publicación en el Diario Oficial de la Unión, requiriendo la posterior ratificación del Parlamento en un plazo máximo de 120 días para consolidar su validez jurídica.

La decisión administrativa se implementa tras un marcado incremento del sector, donde operaban formalmente 85 empresas autorizadas. Según estadísticas oficiales, durante el año 2025 cerca de 25 millones de ciudadanos destinaron un monto estimado en 220.600 millones de reales a plataformas de apuestas virtuales.

Como complemento de la medida, la administración central anunció la ampliación de los programas estatales de refinanciación de deudas familiares, orientados a contener el endeudamiento de los sectores de menores ingresos e incentivar el crédito formal.

Por su parte, entidades que agrupan a las plataformas del sector, entre ellas la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), manifestaron su rechazo a la prohibición mediante un comunicado conjunto, advirtiendo que el veto a las firmas reguladas desplazará la demanda de los usuarios hacia sitios clandestinos desprovistos de fiscalización estatal.