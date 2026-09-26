Cuba denuncia que el bloqueo económico paraliza el desarrollo de la isla y reclama su salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este sábado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el impacto desestabilizador que genera el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado por el gobierno de los Estados Unidos contra la isla.

Durante su intervención en el debate general del organismo en Nueva York, el jefe de la diplomacia cubana señaló que las restricciones bilaterales representan el principal obstáculo para el desarrollo social y la recuperación de la infraestructura básica en el país caribeño. "El bloqueo contra Cuba es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo. Es un acto de guerra económica en tiempos de paz", manifestó el canciller ante el plenario multilateral.

El diplomático enfatizó el perjuicio directo que ocasionan las sanciones sobre el sistema energético nacional, la provisión de medicamentos y el abastecimiento de insumos esenciales para la población.

Asimismo, Rodríguez Parrilla exigió la exclusión inmediata de Cuba de la lista arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo elaborada por Washington, señalando que dicha inclusión carece de sustento legal y asfixia las transacciones financieras internacionales de la isla.

Finalmente, el representante del gobierno cubano agradeció las manifestaciones de solidaridad expresadas desde la tribuna por las delegaciones de China, Rusia y diversos países en desarrollo, ratificando la vigencia del derecho internacional frente a las medidas coercitivas unilaterales.