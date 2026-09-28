La policía británica otorgó la libertad bajo fianza a los cinco jóvenes detenidos cerca de una base aérea operada por Estados Unidos

Los cinco jóvenes británicos que habían sido arrestados la madrugada del domingo cerca de la base de la Fuerza Aérea de Fairford, en el centro de Inglaterra, fueron puestos en libertad bajo fianza este lunes mientras avanza la investigación.

Los detectives del área antiterrorista informaron que se mantienen abiertas múltiples hipótesis operativas para determinar las motivaciones del hecho y evaluar un eventual vínculo con Estados de Oriente Medio o Europa del Este.

El procedimiento policial se desencadenó tras la detección de tres furgonetas sospechosas en zonas rurales contiguas a la base militar, una instalación de propiedad británica utilizada históricamente por la aviación estratégica de Estados Unidos en conflictos internacionales.

Los sospechosos, todos ciudadanos británicos de alrededor de 20 años y domiciliados en Londres, fueron imputados inicialmente por presuntas infracciones a la legislación sobre explosivos y posteriormente bajo cargos de preparación de actos de terrorismo.

"Se investigan múltiples líneas de investigación, incluyendo una eventual conexión con Irán, Rusia o grupos militantes no estatales", informaron las fuerzas de seguridad británicas respecto del alcance de las pesquisas en curso.

La base aérea de Fairford ha registrado históricamente la presencia de manifestantes y agrupaciones pacifistas, por lo que los investigadores buscan establecer si el hecho responde a acciones de activismo radicalizado o a maniobras respaldadas por servicios de inteligencia extranjeros.A