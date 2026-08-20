El relato del bombero tras el trágico incendio en Dos Banderas

Juan Carlos Acosta, bombero del Cuartel Zona Norte, relató hoy cómo fue la intervención del personal y las complejas condiciones a las que se enfrentaron al arribar al incendio de una vivienda en el barrio Dos Banderas de Ushuaia, donde un menor murió atrapado por las llamas.

"A nosotros nos llegó la llamada por la central de emergencia a las 15:45, donde nos daban aviso de un incendio sobre el barrio Dos Banderas, más precisamente en la calle Dos Arroyos", explicó en diálogo con el periodista Angel Fretes de FM Radio Monumental Ushuaia.

Respecto a los primeros minutos del despliegue, el voluntariado explicó que “cuando llegamos, ya desde la ruta se veía que era algo grande por el humo, así que se pidió otra dotación. Llegamos con dos dotaciones y lamentablemente ya estaba todo consumido" .

Uno de los principales desafíos fue el acceso a la vivienda -construida sobre una zona de asentamiento - ya que “la casa estaba de la calle a unos 100 metros, donde cruzamos una tranquera y luego unos 30 metros de la casa”.

Ante la distancia, detalló la logística empleada para transportar agua: "Para llegar a la casa desde el primer camión, tuvimos que desplegar 60 metros de línea —o sea, 3 tramos— y para el abastecimiento tuvimos que tirar 4 tramos más, ya que el camión quedó a 80 metros más o menos" .

Consultado sobre la velocidad de propagación de las llamas, el oficial puntualizó que “al ser material tan ligero, se quemó enseguida" .

Sobre el hallazgo del menor en el interior del inmueble, Acosta expresó: "Nosotros, cuando estuvimos ayudando a la extinción, ya sabíamos que posiblemente podía haber gente adentro, así que se trabajó con mucho cuidado para no entorpecer la zona y nos encontramos con ese lamentable desenlace" .

En el operativo participaron 20 efectivos y tres unidades .