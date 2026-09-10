Río Grande | Atacó a la policía con un cuchillo y terminó detenido en la Margen Sur

Un procedimiento policial registrado en la zona de la Margen Sur culminó con la detención de un hombre de 30 años que intentó agredir con un cuchillo a los efectivos que realizaban tareas de prevención.

El hecho se desencadenó en la intersección de las calles Wonska y Hoiken, donde agentes de la Comisaría Cuarta detectaron la presencia de un sospechoso. Ante la cercanía de la patrulla, el sujeto —identificado como Facundo Manuel Raicahuin— adoptó una actitud hostil: comenzó a insultar a los uniformados y extrajo un arma blanca con intenciones de atacarlos.

Frente a la amenaza, los efectivos actuaron con rapidez para desarmarlo y aprehenderlo en el lugar, logrando controlar la situación sin que se registraran heridos entre el personal policial ni en el propio detenido.

Tras el procedimiento, la Fiscalía de turno dispuso la imputación de Raicahuin por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro preventivo de una herramienta eléctrica que el imputado llevaba en su poder, a fin de determinar su procedencia.