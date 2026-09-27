Tres hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos con elementos robados de una oficina gubernamental en Río Grande

Tres hombres identificados como Fernando Daniel Morillas, de 33 años; Gustavo Fernando Orellana, de 40; y Víctor Andrés Galarza, de 29, fueron reducidos y aprehendidos durante la madrugada de este domingo por efectivos de la Comisaría Cuarta, tras ser descubiertos con elementos sustraídos de una dependencia pública en Río Grande.

El procedimiento se inició cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos por la calle Krause, en inmediaciones de la intersección con Ardiles y Brigada de Infantería de Marina N.º 1, advirtió la presencia de los sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga al percatarse del móvil de seguridad.

Durante el intento de escape, los individuos arrojaron a la vía pública una bolsa que contenía un destornillador, equipos informáticos, electrodomésticos y prendas de vestir, siendo aprehendidos a pocos metros del lugar.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje por la zona que permitió constatar que la puerta de acceso a unas oficinas gubernamentales ubicadas sobre la calle Puestero al 50 se encontraba forzada.

La responsable de la dependencia estatal acudió al inmueble y confirmó que la totalidad de las pertenencias halladas dentro de la bolsa pertenecían a la institución.

Ante la verificación de los hechos, el fiscal de turno declaró la flagrancia por el delito de robo agravado y dispuso la detención de Morillas, Orellana y Galarza a disposición de la Justicia provincial.