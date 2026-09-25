Ushuaia | Cayó un delincuente tras asaltar a un vecino y ser reducido por las víctimas en la calle Kuanip
Un hombre de 35 años fue detenido este jueves por la Policía Provincial luego de asaltar a una persona e intentar darse a la fuga en la zona comercial de la calle Kuanip al 500, en Ushuaia.
El hecho ocurrió cuando el imputado, identificado como César Cantarutti, amedrentó a la víctima mediante el uso de un elemento metálico para despojarla de una atornilladora inalámbrica.
Tras la agresión se desencadenó una riña en la que la víctima y un acompañante lograron retener al sospechoso hasta el arribo de la fuerza de seguridad.
Efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar y formalizaron la aprehensión del imputado.
El caso quedó caratulado como robo bajo el régimen de flagrancia, con la intervención del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur.