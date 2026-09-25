Ushuaia | Un incendio consumió una vivienda y dejó a tres personas hospitalizadas en el Barrio Escondido

Tres integrantes de una familia debieron ser asistidos y trasladados al Hospital Regional Ushuaia durante la madrugada de este viernes a causa de un incendio desatado en una propiedad ubicada en la calle Barrio Escondido al 300.

Efectivos de la Comisaría Segunda y personal de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras la alerta por el fuego, el cual se propagó sobre la estructura principal y alcanzó una vivienda colindante.

Como consecuencia de la emergencia, un hombre de 49 años resultó con quemaduras de carácter leve en sus manos, en tanto que una mujer de 51 años y una menor de 12 años sufrieron cuadros de inhalación de humo.

Los tres damnificados ingresaron al nosocomio local para recibir asistencia médica preventiva, confirmándose que ninguno presentaba heridas de gravedad.

En el lugar de la intervención, los bomberos lograron extinguir las llamas, constatando la destrucción total del primer inmueble y afectaciones parciales en la segunda vivienda.

Personal policial junto a peritos de la fuerza iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la causa que originó el ígneo.