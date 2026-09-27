La Policía detuvo a tres hombres y secuestró elementos robados durante cuatro allanamientos en Río Grande

Tres hombres mayores de edad quedaron detenidos este domingo en Río Grande a raíz de una serie de cuatro allanamientos simultáneos vinculados a dos hechos delictivos denunciados en la calle Sara Godoy.

Las medidas judiciales fueron dispuestas por el Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Norte tras las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Quinta por la sustracción de electrodomésticos y prendas de vestir registrada el pasado viernes.

Los operativos policiales se concretaron en viviendas ubicadas sobre las calles Luisa Rosso al 70, Cabo San Pablo al 300, Rivadavia al 800 y Kayen al 900, arrojando resultados positivos con el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa.

Como consecuencia de los procedimientos, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención en carácter de incomunicados de tres individuos identificados por la Justicia como los presuntos responsables de los ilícitos.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente para el labrado de las actuaciones correspondientes y la posterior indagatoria.