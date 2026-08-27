Científicos argentinos desarrollaron una herramienta que permite saber cómo El Niño puede afectar a los cultivos

Investigadores del CONICET y el INTA desarrollaron AgroENSO, una aplicación gratuita que analiza 35 años de datos climáticos y de rendimiento para estimar cómo el fenómeno de El Niño puede afectar al maíz, la soja y otros cultivos en distintas regiones de la Argentina.

Se trata de AgroENSO, una aplicación web interactiva y de acceso libre que reúne información climática y datos oficiales de rendimiento correspondientes a los últimos 35 años. El sistema permite observar el comportamiento histórico de seis cultivos: maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada y girasol.

El proyecto fue liderado por el investigador del CONICET Juan Pablo Monzón, junto con los investigadores del INTA Fernando Aramburu Merlos y Jorge Luis Mercau, y busca aportar información que permita evaluar escenarios climáticos y mejorar la planificación de las campañas agrícolas.

La herramienta cobra especial interés de cara a la campaña 2026/27, debido a que las condiciones registradas en el Pacífico ecuatorial son compatibles con una fase cálida o El Niño. Según la información incorporada al proyecto, el fenómeno podría fortalecerse durante los últimos meses del año.

AgroENSO permite además observar que el impacto de El Niño no es uniforme en todo el territorio. Los investigadores analizaron los rendimientos por departamentos agrícolas para identificar las zonas donde existe una relación más significativa entre el fenómeno climático y el comportamiento de los cultivos.

En el caso del maíz, el análisis determinó que el 33% de los departamentos agrícolas presenta una señal climática significativa. Entre Ríos aparece como una de las regiones más sensibles, con un aumento promedio del rendimiento del 17,1% durante las fases de El Niño.

Los registros históricos también muestran diferencias importantes entre El Niño y La Niña. De las 12 campañas identificadas bajo condiciones de El Niño, el rendimiento nacional del maíz superó su promedio en 10 oportunidades, mientras que la soja de primera lo hizo en 11.

Durante las 14 campañas correspondientes a La Niña, en cambio, el maíz nacional superó su rendimiento promedio solamente en dos ocasiones.

Según indicaron desde el Conicet, la particularidad de AgroENSO es que permite trasladar estos datos históricos a una escala regional. De esta manera, los productores pueden identificar si en su zona existe una señal asociada al fenómeno y utilizar esa información como un elemento adicional para tomar decisiones sobre la campaña.

Los investigadores remarcan que la aplicación no reemplaza las mediciones realizadas directamente en cada establecimiento. Variables como el tipo de suelo, el agua disponible al momento de la siembra, la dinámica de las napas y las características particulares de cada lote siguen siendo determinantes.

En ese sentido, AgroENSO funciona como una herramienta complementaria para cuantificar el posible impacto de El Niño sobre los cultivos y anticipar distintos escenarios productivos.

La plataforma permite consultar de manera gratuita los datos históricos y los resultados por región a través de mapas interactivos, ofreciendo una nueva herramienta para productores y especialistas que necesitan evaluar el impacto de la variabilidad climática sobre la agricultura argentina.