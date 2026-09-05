Colombia: De La Espriella posa junto a los cuerpos de criminales tras operativo

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó la baja de alias Naím o “Bendito Menor” mediante la publicación de un video grabado directamente en el lugar del enfrentamiento, en el que se lo observa posando junto a las fuerzas de seguridad y los cuerpos de los abatidos. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional y un comando de la DIJIN en el marco de la Operación Centinela de la Patria.

Según la información brindada por el Ejecutivo, el procedimiento tuvo lugar en el departamento de La Guajira y apuntó contra una estructura dedicada a la extorsión y al tráfico de estupefacientes en la zona norte del país.

"Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano. Le cayó la mano firme del Estado", manifestó el mandatario durante la difusión del material audiovisual sobre el terreno.

De La Espriella señaló que la localización del cabecilla respondió a una orden directa entregada a las fuerzas militares desde el comienzo de su mandato: "Impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso. Hoy demostramos que las órdenes se cumplen".

El material presentado muestra el despliegue del personal policial en el sitio tras las acciones de combate. Al finalizar su mensaje, el jefe de Estado ratificó la política de seguridad implementada por su administración: "Mi respaldo a nuestra Fuerza Pública es absoluto. A nuestros héroes no los vamos a abandonar. Colombia está recuperando el orden, la autoridad y la tranquilidad".