Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: “Son británicas porque los isleños eligen ser británicos”

Wes Streeting, secretario de Defensa británico

El Gobierno del Reino Unido respondió a las últimas declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas y volvió a ratificar su posición sobre la soberanía del archipiélago.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que las Malvinas “son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos” y aseguró que el compromiso de Londres con las islas es “absoluto e inquebrantable”.

Streeting consideró además que las declaraciones realizadas por Milei durante la noche reflejan más la política interna argentina que la situación de las islas.

Cruce entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas

La respuesta británica se produjo luego del discurso de Milei, en el que el Presidente volvió a reivindicar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y anunció medidas destinadas a endurecer la posición argentina frente a las actividades petroleras desarrolladas en el área.

Entre ellas, Milei planteó nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, en particular frente al avance del proyecto Sea Lion.

La disputa volvió a adquirir una dimensión política y estratégica por el interés en los recursos petroleros del Atlántico Sur y por la creciente discusión internacional en torno a la posición de Estados Unidos frente al conflicto de soberanía.

Desde Londres, la respuesta fue contundente. Streeting se sumó así a otros funcionarios británicos que ratificaron que el Reino Unido no modificará su posición respecto de las islas y que continuará respaldando la voluntad de sus habitantes.