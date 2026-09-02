Kast afirmó que Argentina “no tiene ni tendrá jamás soberanía” sobre el Estrecho de Magallanes

A bordo de un buque de la Armada de Chile, durante ejercicios militares desarrollados en el Estrecho de Magallanes, el presidente José Antonio Kast realizó una contundente declaración sobre la soberanía del estratégico paso marítimo.

“Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control”, afirmó el Mandatario al referirse a la posición chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

El Presidente derechista descartó además que su gobierno vaya a solicitarle al presidente argentino Javier Milei la derogación del decreto firmado durante la gestión de Alberto Fernández que establece disposiciones sobre el área.

Kast argumentó que la cuestión se encuentra resuelta por los tratados internacionales vigentes entre ambos países y sostuvo que estos instrumentos establecen de manera definitiva la situación jurídica del estrecho.