Río Grande refuerza las recomendaciones preventivas ante el incremento de casos de moquillo canino

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Ante el incremento de casos de moquillo canino registrados en la ciudad, el Municipio de Río Grande brindó recomendaciones a los vecinos para resguardar la salud de sus mascotas y prevenir nuevos contagios.

A través de la Dirección de Servicios Veterinarios, las autoridades recordaron la importancia de extremar los cuidados frente a la presencia de esta patología. La vacunación, la limpieza de espacios comunes y la prevención del contacto con animales cuyo estado sanitario se desconoce resultan medidas fundamentales.

El moquillo es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los perros y no se transmite a las personas. Al propagarse mediante el contacto directo entre animales infectados, se aconseja reducir la exposición en espacios públicos, especialmente en aquellos perros que no cuentan con su cobertura inmunológica completa.

Vacunación, desinfección y canales de reporte

Desde el área sanitaria enfatizaron que la vacuna quíntuple es la principal herramienta de prevención contra el virus. Esta dosis debe aplicarse de manera anual en clínicas veterinarias para garantizar una protección adecuada.

Asimismo, se sugirió realizar la limpieza y desinfección periódica de patios y caniles. Para estas tareas se recomienda emplear productos desinfectantes a base de amonio cuaternario o hipoclorito de sodio.

Ante la presencia de síntomas compatibles en mascotas del hogar, se debe realizar la consulta veterinaria inmediata y aislar al animal de otros perros.

En caso de advertir perros en la vía pública que presenten signos de la enfermedad, las autoridades indicaron que los vecinos pueden comunicarse con la línea 147 de Atención Ciudadana para que los equipos de Servicios Veterinarios acudan a realizar la intervención correspondiente.