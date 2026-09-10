Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados de Estados Unidos en un esquema de entregas escalonadas, según confirmó el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas.

A través de una publicación en sus redes sociales, Lamelas señaló que el primer envío estará compuesto por cuatro unidades, que serán incorporadas con el objetivo de fortalecer las capacidades argentinas de defensa y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

“Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias”, afirmó el diplomático.

Lamelas destacó además el impacto que tendrán los helicópteros más allá de su función como equipamiento militar. “No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas”, sostuvo.

El embajador remarcó que Estados Unidos continuará trabajando junto con la Argentina en materia de cooperación. “Seguimos trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país más fuerte y más seguro”, expresó.

Los Sikorsky UH-60 Black Hawk son helicópteros de transporte y apoyo utilizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses y otros países para distintas tareas, entre ellas operaciones militares, transporte de personal, evacuaciones y asistencia ante emergencias.